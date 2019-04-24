Birçok hastalığın tedavi edilmesinde kullanılan şifa kaynağı olarak da bilinen arı sütü için hasad dönemi başladı. Eylül ayına kadar hasad dönemi devam edecek olan arı sütüne ilgi büyük. Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütü faydaları oldukça fazla. Arı sütü, işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden çıkarttıkları jel kıvamında akıcı, kremsi beyaz bir madde olarak biliniyor. Arı, arı sütünü midesinde yapıyor dışarıdan toplamıyor. Arılar arı sütünü sadece kraliçe arı ve arı larvalarının beslenmesi için üretiyorlar. Arı sütünün içeriği yüzde 66’ı sudan, yüzde 14.5’i karbonhidrattan, yüzde 4.5’i lipidden, yüzde 13 ‘ü aminoasitten oluşuyor. Peki, arı sütü nasıl kullanılır? Arı sütü faydaları nelerdir, fiyatı ne kadar? İşte tüm bu soruların yanıtına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ARI SÜTÜ NASIL KULLANILIR?

Arı sütü preparatları taze veya dondurularak kurutulmuş olarak satışa sunuluyor. Hastalıklara karşı korunmak sağlıklı ve zinde kalabilmek isteyen herkes tarafından arı sütü kullanılabilir. Arı sütü ısıya ve ışığa duyarlıdır. Bu yüzden muhafaza edilmesinde uyulması gereken kurallar bulunuyor. Arı sütü kullanımı saf şekilde olabileceği gibi balla da karıştırılarak da tüketilebilir. Tüketimi sırasında tahta kaşık kullanılması şiddetle tavsiye ediliyor.ç Ayrıca bir çok ülkede kapsül haline getirilmiş biçimlerde de satışı gerçekleştiriliyor.

ARI SÜTÜ FAYDALARI NELERDİR?

Cilt için maske olarak kullanılabilir Cildin güzelleşmesi ve pürüzsüzleşmesini sağlar ve sivilce problemlerini ortadan kaldırır Yumurta ve sprem kalitesini arttırır Göz altı torbaları için giderici ve faydalıdır En büyük mucizesinden biri ise ömre ömür katması. Cilt için merhem olarak da kullanılır Kansere karşı etkilidir Kanserli hücrelerin büyümesi yavaşlatır Kısırlığa faydası vardır Hastalıkları önler, mikropları yok eder MS hastalığına iyi gelir Hücre yenileyici özelliği vardır Damar ve kalp sistemini destekler Kan akışını düzenler Tansiyonu dengeler İnsülin gibi kanda bulunan şekeri yakar ve enerjiye dönüştürür Balgam söktürücü özelliği bulunur Astım, bronşit ve nefes darlığı çeken hastalara iyi gelir Çocukların gelişimine katkı sağlar Kemikleri güçlendirir, kas gelişimini sağlar

ARI SÜTÜ FİYATI NE KADAR?

Arı sütünün kilosunun 6 bin liradan satıldığı üreticiler tarafından belirtiliyor.

ARI SÜTÜ NASIL TÜKETİLİR?

Arı sütü, bal ve polen ile birlikte tüketilebileceği gibi saf olarak sabahları kahvaltıdan önce ve dil altından emilmesi yoluyla tüketilmesi daha doğrudur.