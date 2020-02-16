Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir son durum ne, öldü mü?

Ares Özdemir’in sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Genç fenomen 4 Şubat Salı günü kızını takip ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla V.E ve oğlu K.E tarafından dövülmüş ve aldığı şiddetli darbeler sonrası ormanlık alanda bayılmıştı. Çevredekilerin ihbarıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Ares Özdemir 12 gündür yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyordu. Özdemir’den sevenlerine üzücü haber geldi… Peki, Ares Özdemir öldü mü, son durumu ne?

ARES ÖZDEMİR ÖLDÜ MÜ, SON DURUMU NE?

Sosyal medyada "Ares" ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir (18), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde 12 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA'nın haberine göre, H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla kızın babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti.

ARES ÖZDEMİR KİMDİR?

Tik Tok’da 128 bin takipçiyle fenomen haline gelen Ares Özdemir, daha çok eğlenceli içerikler üretiyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiriyor. Özdemir, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlıdır. Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Dicle Üniversitesinde eğitim alıyor. Ares’in gerçek adı Şehmus Özdemir’dir. Sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada "Ares" ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti.

V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı.

Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba-oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip buluşmaya zorladığını ileri sürdü.