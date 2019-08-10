Arefe günü sağlık ocağı, hastaneler açık mı? Arefe günü eczaneler açık mı?

Arefe günü sağlık ocağı, eczaneler açık mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranmaya başladı. Müslüman alemi için önemli günler arasında yer alan Kurban Bayramı için sayılı saatler kaldı. Kurban Bayramı bu yıl 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. Arefe günü ise 10 Ağustos olarak belirlendi. Sağlık ocağında ve hastanelerde işleri olanlar tarafından Arefe günü sağlık ocağı, eczaneler, hastaneler açık mı? merak ediliyor. İşte yanıtı..

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler arefe günü kapalı olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Sadece arefe günü değil bayram boyunca da nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca görev yapacaklar.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

AREFE GÜNÜ SAĞLIK OCAĞI, HASTANELER AÇIK MI?



Tüm resmi bayramlarda ve tatillerde Aile Sağlık Merkezleri (ASM) kapalıdır. Bayramlarda acil servisler ve yoğun bakım üniteleri açıktır. 24 saat esasına göre hizmet veren yerler yani hastaneler açık olacak.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Bu senenin (2019) Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar gününden başlıyor. Arefe günü ise 10 Ağustos 2019 Cumartesi gününe denk geliyor. Bununla birlikte Bayramın diğer 3 günü hafta içine denk geliyor. Kargolar sitelerinde bayram tatiline ilişkin açıkmalar yapmaya başladı. Şimdilik ilk açıklama yurtiçi kargodan geldi. Diğer kargolardan açıklama geldikçe sitemizde yer alacak.

Yurtiçi Kargo açıklaması: 10 Ağustos arefe günü tüm birimlerimiz normal işleyişlerine devam edecek. Bayram süresince tüm şube ve acenteler kapalı olup, kargo alım-teslim hizmetimize 15 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başlanacaktır.