Arefe günü resmi tatil mi? 2019 Arefe günü tatil mi?

Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü tatil mi? soruları Ramazan Bayramı’nda tatil yapmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü. Pazartesi günü ise Arefe günü. Bayramda yola çıkmak isteyenlerin, tatil yapmak isteyenlerin kafasında tek bir soru var. Arefe günü resmi tatil mi? 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine girmiş bulunmaktayız. Müminlerin içini bir burukluk sardı. Ramazan ayına veda ederken tuttuğumuz oruçların mükafatı olarak Bayramı kutlayacağız. Ramazan'ın yirmi dokuzunda hilal görünürse, ertesi gün Şevval'in biridir ve bayram yapılır. İşte Arefe günü ile alakalı merak edilenler.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü yani 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün, 7 Haziran Cuma günü ise tam gün izin verildi. Cumhurbaşkanlığı 2019 Ramazan Bayramı’nda toplamda 9 gün olarak resmi tatil ilan etti.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü bankalar açık olacak. Bankalar Arefe günü yarım gün hizmet verecek.

AREFE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Arefe gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve kötü söz söylenmemeli. Bu ve bunun gibi davranışlara önem veren kişiler arefe gününü değerlendirmiş kabul edilir. Günahtan kaçınılmalı, yoksula yardım edilmeli, insanlarla iyi geçinilmelidir. Küs olunan kişilerle barışılmalı, gönülleri alınmalıdır. "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc, 246)

RAMAZAN BAYRAMI ANLAMLI VE ÖNEMİ

Bayramların cemiyet hayatımızda çok özel bir yeri vardır. Çocuklar, gençler, olgunlar ve yaşlılar grup grup camilere doluşurlar, büyük bir huşu içerisinde namazlarını eda ederler. Bayram namazından sonra bütün Müslümanlar birbirlerinin bayramlarını tebrik ederler, daha sonra aile büyükleri, eş-dost, akraba ve komşuları ziyaret ederek, büyüklerin ellerini öpüp dualarını alırlar. Bayramlar sevgi ve saygının artmasına vesile olur. Yine dini bayramlarımızdaki güzel adetlerimiziden biri de, yetimler, fakirler, garipler ve çocukların sevindirilmesi, yardıma muhtaç kimselere yardım ellerinin uzatılması, ictimai yardımlaşma ve dayanışmanın tezahür etmesidir. Ramazan bayramında fakirlere sadaka-ı fıtır verilmesi, kurban bayramında ise, akrabaya ve komşulara kurban etinden dağıtılması ne kadar hikmetlidir.

RAMAZAN BAYRAMINDA YAPILACAK İBADETLER

Ramazan bayramında kabirleri (ölmüşleri) ziyaret etmek, onlara Yasin ve mülk sureleri gibi Kuran okumak, onlara hediyeler göndermek çok faziletli ibadetlerdir. Yine bu mübarek bayram günlerinde istiğfar, salavat, kelime-i tevhit okuyarak hususi hatimler yapmakta faziletli ibadetlerdendir. Ayrıca bin ihlası şerif okuyarak ihlas hatmi yapmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Ramazan bayramı süresince en çok İhlas Suresi'nin okunması gerektiği belirtiliyor.