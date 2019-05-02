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  3. Ardan Zentürk yazdı: Burada, 'veliaht prens, Sisi veya Guaido arıyorlar

Ardan Zentürk yazdı: Burada, 'veliaht prens, Sisi veya Guaido arıyorlar

Ardan Zentürk yazdı: Burada, 'veliaht prens, Sisi veya Guaido arıyorlar

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk bugünkü “Burada, ‘veliaht prens’, Sisi veya Guaido arıyorlar, geçiniz…” başlıklı köşe yazısında “Hepsi aynı küresel yapılanmanın işbirlikçileri” dedi.

Ardan Zentürk’ün yazısı şöyle:

Tablo açıktır: Amerikan emperyalizmi, stratejisini, milletlerini peşkeş çekmeye hazır, birbirinin aynı ama görüntüde farklı üç karaktere dayandırıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veliaht prensleri, Mısır’ın darbecisi Sisi ve Venezuela’da ortalığa dökülmüş Guaido arasında bir fark yok, hepsi, aynı küresel yapılanmanın işbirlikçileri… 

Trump’ın sırtını milletine dayamış Maduro’yu “diktatör” ilan edip, Sisi’yi Beyazsaray’da kırmızı halıyla karşılama nedeni bu… Ne dedi Pompeo, Sisi için, “bizim için çok iyi çalışıyor…” Suudi Prens Muhammed bin Salman, İstanbul’da, konsolosluk binasında Cemal Kaşıkçı’yı parçalattı, ne dedi Trump, “Bir gazeteci için milyarlarca Dolar’lık ticareti tehlikeye atamam…” Bir de, insanhakları raporu yayınlayıp, dünyaya ayar veriyorlar, utanmazlar!.. 

PKK’ya silah veren, terörizmle mücadele eder mi, sıkıştığında Bağdadi 2.0 yeni sürümleTürkiye’ye saldırır, anladık, bu kez hazırlıklıyız. 

Türkiye’de telaşları büyük

Kapı gibi duruyoruz… 70 yılda yapılandırdıkları GLADIO-A ve 45 yılda yedekledikleri GLADIO-B’yi (FETÖ) dağıttık, temizlik sürüyor… 

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