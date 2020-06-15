Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8397
  • 7,6998
  • 376.867
  • 109743
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ardahan'da maske takmak zorunlu hale getirildi
15 Haziran 2020 Pazartesi 11:24 | Son Güncelleme:

Ardahan'da maske takmak zorunlu hale getirildi

Ardahan'da maske takmak zorunlu hale getirildi

Ardahan'da korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımı il genelinde zorunlu hale getirildi.

Konu ile ilgili Ardahan Valiliği’nden yapılan açıklamada açık alanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlar için maske kullanımının yeni bir karar alınıncaya kadar zorunlu olmasına karar verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Kent merkezi ve 5 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Vak’a sayısının düşük olduğu Ardahan’a başka illerden gelen vatandaşlardan dolayı artış meydana geldi. Şu an vak’a sayısı 17’ye yükseldi. Bu nedenle alınan karar ile vak’a sayısının daha da artmaması için bu ve benzeri bazı tedbirler alındı. Tüm eski tedbirlere ilave olarak korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacağı düşünüldüğünden, İlimiz genelinde açık alanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımız için maske kullanımının yeni bir karar alınıncaya kadar zorunlu olmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmiştir.

Bakanlık paylaştı... Tüketiciler dikkat! 43,6 milyon lira ceza uygulandı
Gözler Çin'e çevrilmişti... Yeni görüntüler servis edildi
Bakan Selçuk rakam verdi! O ilaçlar geri ödeme listesinde
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Bir annenin en acı anı: Bu eve nasıl gireyim?
Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü

Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası

Eber gölü'nün büyüleyici manzarası

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumların&#x

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumlarını neler bekliyor?

Arıcıların flora zengini Munzur Dağları'ndaki zorlu 'bal' mesai

Arıcıların flora zengini Munzur Dağları'ndaki zorlu ''bal'' mesaisi