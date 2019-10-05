Arda Ayten 1 milyonun sahibi oldu! İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği bir milyonluk final sorusu
Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk sorusu ve cevabı tüm Türkiye tarafından merak ediliyordu. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı geçtiğimiz sezonu Arda Ayten’in müthiş performansıyla kapatmıştı. Ayten final sorusuna kalmış fakat yarışma programı sezon arasına girmişti. Herkesin nefeslerini tuttuğu bir milyonluk soru 5 Ekim Cumartesi günü Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyiciyle buluştu Arda soruya doğru cevap vererek bir milyon TL'nin sahibi oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk final sorusu ve cevabı
Arda Ayten bir milyon TL'nin sahibi oldu! Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk final sorusu herkes tarafından merak edilip aratılmaya başladı. 5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında Arda Ayten final sorusu ile karşı karşıya geldi. Yeni sezona Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla devam eden Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu dakikalar yaşandı. Haberimiz içerisinden Kim Milyoner Olmak İster bir milyonluk sorurusuna ve cevabına ulaşabilirsiniz
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK FİNAL SORUSU
On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt
Doğru Cevap: Toprak