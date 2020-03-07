Araya kara kediler girdi

KURTULUŞ TAYİZ / MOSKOVA



AVNİ ÖZGÜREL: Rusya ile ilişki 5 yıldır iyiydi. Türkiye de hem ekonomik hem siyasal anlamda avantaj elde etti. Ne oldu Putin birden tavır değiştirdi?

Zaman zaman uluslararası ilişkilerde buna benzer gelişmeler, iniş çıkışlar olabiliyor. Rusya ile olan belki de bizim en son düşünebileceğimiz bir konu olabilir bu. Niye derseniz; bizim şu anda Rusya ile olan ikili ilişkilerimiz hiçbir şeye benzemez. Bir taraftan savunma sanayiinde, bir taraftan nükleer enerjide, bir taraftan Türk Akımı konusunda attığımız adımlar var, bir diğer taraftan turizmde attığımız adımlar… Tabii bunların çok çok büyük önemi haiz. İkili ilişkilerimizin geldiği bu noktalarda bir de üçüncü ülkelerde beraber atabileceğimiz adımların planlamasını yaptığımız dönemi yaşıyoruz. Yani onun için de herhalde bir yerden şöyle kara kediler girmiş olabilir.

AVNİ ÖZGÜREL: İsrail olabilir mi?

Yok. O kadar zayıf değil.

12 NOKTA DA KALACAK

AVNİ ÖZGÜREL: KONTROL NOKTALARININ AKIBETİ NE OLACAK?



12 gözlem noktası var. 12 gözlem noktasının dışında tabii aşağıda da gözlem önem ifade ediyor. Bu durumların hepsi de korunacak. Şu anda herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

DENİZ TÜYSÜZ: İdlib krizi tam olarak bitti mi?

İşi o kadar sağlama aldık ki her an Sayın Başkan’la irtibat halinde olacağım. Dışişleri Bakanımız muhatabıyla, Milli Savunma Bakanımız muhatabıyla, MİT Başkanımız muhatabıyla sık sık görüşmek suretiyle ilişkiyi diri tutacağız. Bir yerde çatlak patlak olduğu anda hemen müdahale edeceğiz.

S-400 NİSANDA AKTİF



HAKAN ÇELİK: Rusya geçmişte hassas konularda verdiği sözleri yerine getirmemişti. S-400 gibi kritik hayati projeler bundan etkilenir mi?

S-400 artık bizim malımız. Nisanda faal hale gelecek. Ama yine söyleyeyim, dün de söyledim yetkililerine; Amerikalılara “Eğer Patriot verirseniz biz de Patriot alırız” dedik.

HANDE FIRAT: M4’ün güvenli koridor olmasında beklenti nedir? M5’te sorun nasıl çözülecek? Rusya’nın Esed tarafıyla bir görüşmesi oldu mu?

Kendileriyle devriye sistemini çalıştırmaya başlayacağız. Bu Türkiye ve Rusya olarak bir dayanışmayı ortaya koyuyor. Rejim Rusya’ya direnmez.

‘AÇIK KAPI’ SÜRECEK

MERYEM İLAYDA ATLAS: Mültecilerle ilgili uluslararası camiaya çağrı yapmıştınız. Acilen güvenli bölgede inşa çalışması yapılabilecek mi?

Batı maalesef çok yüzlü. Yunanistan’a hemen anında 700 milyon avro söz verdiler. Şansölye bize 25 milyon avrodan bahsetti ama ondan da ses çıkmadı. İdlib’e 25-30 metrekarelik yapılar istiyoruz ki Suriyeli kardeşlerimiz iyi koşullarda yaşasın.

OKAN MÜDERRİSOĞLU: Açık kapı politikası geri dönülemez bir noktada mıdır? Bir de CHP Genel Başkanı ısrarla rejimle görüşmeden söz ediyor...

Her şeyden önce bizim Yunanistan tarafı ile bu süreçte “Açık kapı artık kapalı mı” bunu tartışacak zamanımız yok, o iş bitti. Biz kapıları açtık şu anda. Ülkemizden kendi arzularıyla çıkıyorlar. Ama tabii Yunanistan bunlara zulmediyor. Bulgaristan Başbakanı Borisov bize “Sofya’da bir toplantı yapalım” dedi. Buna Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i de davet etmek istedi. O gün iki tane ölüm vakası vardı. Bu olaydan sonra ben de kendisine dedim ki ‘Miçotakis’in olduğu yere gelmem ve onunla aynı fotoğraf karesinin içerisine de girmem.’

CHP’de deli dumrul misali felaket yaşıyorlar. Bu sabah gerek avukatım olsun gerek yargı olsun bu şahıs ile ilgili bu davaları açtılar. Cumhurbaşkanına edepten, ahlaktan yoksun hakaretleri yapmaya ne yasalarımız ne örfümüz ne âdetimiz müsaade eder.

BRÜKSEL’E GİDİYOR



Erdoğan, pazartesi düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesi için Brüksel’e gidecek. Mülteciler için harcanacak 6 milyar euroluk yardımın tamamının gönderilmesi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için adım atılmasını gündeme getirecek.

MERKEL VE PLENKOVIC İLE GÖRÜŞTÜ: SORUMLULUĞUNUZU YERİNE GETİRİN



Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan, Moskova’daki anlaşma ile hem sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgedeki Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti. Yunanistan sınırındaki insanlık dramına da değinen Erdoğan, Yunanistan’ın uluslararası hukuku ve AB değerlerini ihlal ettiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye ile AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini de ifade etti.

AB’YE MÜLTECİ UYARISI

Erdoğan, AB Dönem Başkanı Hırvatistan’ın Başbakanı Plenkovic ile de telefonda görüştü. AB’nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu ifade etti, “Sınırların kapatılması Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz” dedi.

LİBYA’DAKİ WAGNER İÇİN RUSYA OLUMLU BEYANLAR VERDİ



İSMAİL KAPAN: Gelinen noktadan sonra hem Türk-Amerikan ilişkilerinde hem de BM’de olumlu yönde ivme bekliyor musunuz?

Şimdi sözde güzel şeyler var ama uygulamada ne getirir ne götürür onu şu anda bilemiyorum.

İşte dün akşam Büyükelçi ile beraber Birleşmiş Milletler Temsilcileri de bizdeydi. Onlarla da uzunca durum değerlendirmesi yaptık. Bu durum değerlendirmesinde de kendileri birçok destek vaadinde bulundular.

GELEN BİR ŞEY YOK



Temennim odur ki bu destekler yerine gelir; tabii bu destekler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde olabilecek veya atılabilecek adımlar olur.

Bunun yanında bugünkü ateşkes olmayıp da süreç aynen devam etmiş olsaydı birçok silah mühimmat araç gereç vesaire destekleri olabilirdi. Ama şu an itibarıyla bize Amerika’dan gelmiş herhangi bir destek söz konusu değildir. Fakat tabii önümüzde şimdi bir de Libya meselesi var. Libya’da da yine bizim Amerika ile görüşmelerimiz var.

İŞİMİZ KOLAYLAŞIR



Libya hakkında aynı şekilde Rusya ile de görüşmelerimiz var. Şimdi bugün tabi Rusya’dan Wagner konusunda olumlu bazı beyanlar aldık. Temenni ederiz ki bu hayata geçer. Eğer hayata geçerse o zaman Libya’da bizim işimiz de kolay olacak, Sarrac’ın işi de kolay olacak.

15 TEMMUZ ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ



KURTULUŞ TAYİZ: İdlib’deki kalleş saldırının ardından “bu saldırı 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir devamı” nitelendirmesi yaptınız. Tam olarak ne oldu?

Türkiye’yi tökezletme girişimlerini biz püskürttükçe saldırılar şekil değiştiriyor. 15 Temmuz’da FETÖ’cü darbecilere karşı ülkemizi nasıl savunduysak, koruduysak, Suriye’de de aynı sebeple bulunuyoruz. Şimdi de İdlib’de farklı bir olay sahnelenmeye çalışılıyor. Olay Rusya ile Türkiye arasındaki değil. Karşımızda Rusya yok, rejim var. Önce El Bab’da, Cerablus’ta saldırdı. Afrin’de aynı durum oldu, gereği yapıldı. Afrin’den sonra da işin buraya gelişi, İdlib’den bize olması muhtemel bir saldırıydı ve bu da oldu. Milyonu aşkın insan bizim sınırlarımıza doğru iltica ediyorsa seyirci kalamayız. Sıkıntının temelinde şu anda göç yatıyor.

BİR HAFTAYA YAPILIR



Önünde tabii durmamız gerekiyor. Bunların da Türkiye’ye girdiğini düşünün… Bu size 5-5,5 milyon mülteci demek. Bunun altından Türkiye nasıl kalkacak? Şu andaki adımın temelinde aslında yoğun göç hareketi var. Bu göç hareketini de tabii ki durdurmamız gerekiyordu ve bunu bu şekilde durdurmuş olduk. Ve şu an itibarıyla bu ateşkes adımı, bu atılan imzalar sahiplenildiği takdirde ki şöyle bir hafta içerisinde işte bunların usul esas konuları üzerindeki çalışmalar da yapılacak ve bu çok daha temelli bir yere inşallah oturmuş olur.

KORONAYA KARŞI SARILMAMA TEDBİRİ



Erdoğan, cuma namazını İstanbul’da Çamlıca Camii’nde kıldı, ardından vatandaşlara hitap etti. Erdoğan korona salgınına karşı “Diyanet İşleri Başkanımızla görüştüm. Sarılmaları erteleyelim” dedi.