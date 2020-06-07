Araya giren kadına kurşun! Arkadaşını korumaya çalışırken canından oldu

DEVRİM TOSUNOĞLU



İstanbul Bağcılar’da önceki akşam Kirazlı Mahallesi’ndeki Perihan A.’ya (29) ait iş yerine, genç kadının eski sevgilisi Veysel T. (35) geldi. İkili arasında tartışma çıktı.

Silah tutukluk yaptı

Veysel T., belindeki tabancayı çekince Perihan A.’yı korumak için kız arkadaşı Miray Yılmaz (37) araya girdi. Silahtan çıkan kurşun, Yılmaz’ın başına isabet etti. Veysel T., Perihan A.’ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Kısa sürede yakalanan saldırgan da tutuklandı.