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  3. Araya giren kadına kurşun! Arkadaşını korumaya çalışırken canından oldu
07 Haziran 2020 Pazar 01:50 | Son Güncelleme:

Araya giren kadına kurşun! Arkadaşını korumaya çalışırken canından oldu

Araya giren kadına kurşun! Arkadaşını korumaya çalışırken canından oldu

Silahlı şahıs, eski sevgilisinin işyerini bastı. Kız arkadaşını korumak için tartışan çiftin arasına giren Miray Yılmaz, başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybetti.

DEVRİM TOSUNOĞLU

İstanbul Bağcılar’da önceki akşam Kirazlı Mahallesi’ndeki Perihan A.’ya (29) ait iş yerine, genç kadının eski sevgilisi Veysel T. (35) geldi. İkili arasında tartışma çıktı.

Silah tutukluk yaptı

Veysel T., belindeki tabancayı çekince Perihan A.’yı korumak için kız arkadaşı Miray Yılmaz (37) araya girdi. Silahtan çıkan kurşun, Yılmaz’ın başına isabet etti. Veysel T., Perihan A.’ya da ateş edeceği sırada silahı tutukluk yaptı. Şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Miray Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Perihan A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Kısa sürede yakalanan saldırgan da tutuklandı. 

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