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  3. Arap aşiretleri: PKK/YPG bölgenin kaynaklarını sömürüyor
14 Haziran 2020 Pazar 13:26 | Son Güncelleme:

Arap aşiretleri: PKK/YPG bölgenin kaynaklarını sömürüyor

Arap aşiretleri: PKK/YPG bölgenin kaynaklarını sömürüyor

Suriye'de Cezire ve Fırat Bölgesi Arap Meclisinin Sözcüsü Ahmet Carba, terör örgütü PKK/YPG için, "Bölge kaynaklarını sömürerek, yoksulluktan muzdarip halkın altyapıdan ve kaynaklardan faydalanmasına izin vermiyor." ifadesini kullandı.

Carba, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki bazı aşiretler adına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'ya tepki gösterdi.

Örgütün mahsulünü satmaya çalışan çiftçilere verdiği fiyatın üretim maliyetlerinin çok altında olduğunu belirten Carba, "(Örgüt) Çiftçileri mahsullerin masraflarını bile karşılayamacakları düşük fiyatlarla satışa zorluyor.

Buğdayın fiyatını 0,17 dolardan, arpanın fiyatını da 0,5 dolardan belirledi. Bu fiyatlar maliyetin çok altında.” ifadesini kullandı.

"Örgüt bölge kaynaklarını sömürüyor"

Suriye devriminin başlangıcından bu yana zorla birçok gücün bölgenin zengin kaynaklarını sömürdüğünü savunan Carba, "(Örgüt) Halkın işlerini tek başına yönetiyor. Ayrıca bölge kaynaklarını sömürerek, yoksulluktan muzdarip halkın altyapıdan ve kaynaklardan faydalanmasına izin vermiyor.' paylaşımını yaptı.

Carba, bu tarz uygulamalara devam etmesi halinde terör örgütünün bölgeyi bilinmezliğe götüreceği, halkın protesto başlatacağı ve evine ekmek götürmek isteyen halkı kontrol edemeyeceği uyarısında bulundu.

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