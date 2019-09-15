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Aranıyordu! Gece kulübünde yakalandı

Aranıyordu! Gece kulübünde yakalandı

Bartın'da, jandarma ekiplerince, 5 gece kulübüne düzenlenen operasyonda yapılan kimlik kontrolünde, 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis cezasıyla aranan İ.C. yakalandı.

Bartın Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 ekip, dün gece saatlerinde, Gürgenpınarı, Terkehaliller ve Kozcağız beldelerindeki 5 gece kulübüne baskın yaptı. Jandarma içeridekilerin kimlik kontrollerini yaptı. Yapılan kontrolde,'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C. (49), yakalandı. İ.C. Bartın Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Ayrıca uygulamalarda bir işletmeye sigara içilmesi, bir işletmeye ise çalışanların kimlik bildirimlerini yapmamaktan işlem yapıldı.

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