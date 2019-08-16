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  3. Aranan FETÖ şüphelisi kadın Eskişehir'de yakalandı

Aranan FETÖ şüphelisi kadın Eskişehir'de yakalandı

Aranan FETÖ şüphelisi kadın Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Sema B., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya  Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Sema B'nin Eskişehir'de bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri, Sema B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sema B. emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine gönderildi.

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