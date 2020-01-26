Arama kurtarma ekiplerinin göz bebekleri! Elazığ'da can kurtarıyorlar
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'nin farklı kentlerinden AFAD, JÖAK, STK, UMCE, İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarında ekiplerin adeta gözü kulağı olan özel eğitim köpeklerde hazır bulundu. İşte ekiplerin göz bebekleri Maya, Maşa ve Dost...
Aksam.com.tr
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, cuma günü saat 20.55'te meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde Türkiye'nin dört bir yanından ekipler bölgeye ulaşmıştı.
3 bin kişinin üzerinde bir sayı ile bölgede görev alan ekipler 2 günün ardından yoğun çalışmalara devam ediyorlar.
Ekiplerin hız kesmeden sürdürdükleri çalışmalara adeta ekibin gözü kulağı olan o iki sevimli dost eşlik ediyor.
Özel eğitimli köpekler enkaz altındakileri bulup ekiplerin hızlı hareket etmelerine yardımcı oluyor. Gelişmiş koku alma yetenekleri sayesinde hayat kurtarmak üzere eğitiliyorlar.
İŞTE AFAD'IN KAHRAMAN KÖPEKLERİ MAYA VE MAŞA
MERSİN İTFAİYESİNİN 'DOST'U