Aralarında karıncayiyen ve fil de var: Denizli'de 8 farklı hayvan fosili keşfedildi

Denizli’de yürütülen yüzey araştırmalarında 1,2 milyon ila 9 milyon yıl öncesine ait 8 farklı fosil memeli türü tespit edildi. Araştırmada en önemli keşiflerden biri ise Türkiye’de çok az rastlanan bir hayvan türü olması bakımından karıncayiyen fosili dikkat çekti.

AA’da yer alan habere göre, Ege, Pamukkale ve Hitit üniversitelerinden paleoantropolog, paleontolog ve jeologlardan oluşan ekip, Denizli’de yüzey araştırması yaptı.

“BU YIL 4 YENİ TÜR KEŞFETTİK”

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İhsan Aytek, yeni alanlar keşfederek bölgenin faunasını oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

2 yıl önce Tavas’ta yeni bir lokalite keşfettiklerini hatırlatan Aytek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sene de yine orada yaptığımız çalışmada daha önce bilinmeyen 4 yeni tür tespit ettik. Bunlar domuz, sırtlan, bölgede bulduğumuz zürafadan farklı olan son derece iri bir zürafa ile karıncayiyen. Özellikle karıncayiyen fosili, Türkiye'de çok az rastlanan bir hayvan olması bakımından çok büyük önem taşıyor.”

Beyağaç ilçesindeki bir bölgede ise bu yıl çok önemli bir keşif yaptıklarını belirten Aytek, şunları söyledi:

“Anadolu'da daha önce hiç tespit edilmemiş bir hortumlu memeli fosili keşfettik. Bu fil türü, Anadolu'da daha önce hiç tespit edilmemiş olması bakımından paleontolojik açıdan çok büyük önem taşıyor. Bu iki lokalite geç miyosen dönem diye tabir ettiğimiz döneme denk gelmekte ve 7,5 - 9 milyon yıl öncesine tarihlendiriliyor."”