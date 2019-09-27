Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,669
  • 6,1925
  • 274.815
  • 101940
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Araçta sigara içen 5063 kişiye ceza

Araçta sigara içen 5063 kişiye ceza

Araçta sigara içen 5063 kişiye ceza

Yurt genelindeki ‘Dumansız Arac¸ Uygulaması’nda 1 gün içinde 5063 sürücüye 153’şer lira sigara kullanımı cezası kesildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 81 ilde “Dumansız Arac¸ Uygulaması” yapıldı. Bu yıl ilk kez yapılan uygulamaya, 37 bin 65 personel katıldı. Denetimlerde 150 bin 381 arac¸ kontrol edildi. Kontroller sonucu, 5 bin 63 arac¸ su¨ru¨cu¨su¨ne sigara kullanımı kabahatinden 153’şer lira idari para cezası uygulandı. Eksikliği ya da kusuru tespit edilen 9 bin 10 araç için idari para ceza verilirken, bin 866 arac¸ ise trafikten men edildi. Uygulamada, 365 bin 153 kişinin kimlik bilgileri kontrol edilirken toplam 693 aranan şüpheli yakalandı. Çalışmalar sırasında 2’si c¸ocuk 6 kayıp kişi bulundu, çocuklar ailelerine teslim edildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar
Ebru Gündeş'in değişimi olay oldu
Burcu Esmersoy'dan eski eşiyle ilgili flaş hamle!
'Paris'teyim' dedi, Büyükada'da çıktı
Ebru Şallı bu akşam evleniyor!
<p>Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugün İstanbul´da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8´lik depremi 24T

İstanbul´daki Deprem Ne Anlama Geliyor? Daha Büyüğü Olacak Mı? Prof. Üşümezsoy Açıkladı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haydarpaşa'da sona doğru: Garın simgesi monte edildi

İstanbul depremi sonrası ünlülerin panik anları!