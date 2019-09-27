Araçta sigara içen 5063 kişiye ceza

Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 81 ilde “Dumansız Arac¸ Uygulaması” yapıldı. Bu yıl ilk kez yapılan uygulamaya, 37 bin 65 personel katıldı. Denetimlerde 150 bin 381 arac¸ kontrol edildi. Kontroller sonucu, 5 bin 63 arac¸ su¨ru¨cu¨su¨ne sigara kullanımı kabahatinden 153’şer lira idari para cezası uygulandı. Eksikliği ya da kusuru tespit edilen 9 bin 10 araç için idari para ceza verilirken, bin 866 arac¸ ise trafikten men edildi. Uygulamada, 365 bin 153 kişinin kimlik bilgileri kontrol edilirken toplam 693 aranan şüpheli yakalandı. Çalışmalar sırasında 2’si c¸ocuk 6 kayıp kişi bulundu, çocuklar ailelerine teslim edildi.