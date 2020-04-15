Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe bağlı olarak Türkiye'deki akaryakıt fiyatları da çok sık değişiyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorinde 10 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin cuma günü pompaya yansıtılması öngörülüyor.