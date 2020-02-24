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  3. Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Artık tek bir sayfada olacak

Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Artık tek bir sayfada olacak

Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Artık tek bir sayfada olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"nda açıklamlarda bulunuyor.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfa üzerinden erişilebilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşların ayrı ayrı kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmadan farklı iş ve işlemleri yapabilecekleri Tek Durak Hizmet Noktası'nın pilot çalışmalarına başlanacağını bildirdi.


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