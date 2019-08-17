Araç kanala uçtu sevgililer boğuldu

Balıkesir’deki birliğinden memleketi Osmaniye’ye izne gelen sözleşmeli er Ali Üstünel (25), önceki gün kız arkadaşı Hanife Nur Canlıoğlu (24) ile buluştu. Üstünel’in kullandığı otomobil Kadirli’ye bağlı Yukarıbozkuyu Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vinçle sudan çıkartılan araçta kimsenin olmadığı görüldü. Bunun üzerine akıntılı kanalda arama çalışması başlatıldı. Gece ara verilen arama kurtarma çalışmalarına dün sabah suyun kesilmesiyle yeniden başladı. Ali Üstünel’in cansız bedenine, düştükleri noktadan 7 km uzaklıkta ulaşıldı.

Osmaniye’de kayboldu Adana’da bulundu

Hanife Nur Canlıoğlu’nun cansız bedeni kanala düştüğü 30 kilometre uzaklıktaki Adana’nın Kozan İlçes'ine bağlı Hacılar Mahallesi’ndeki kanal kapaklarında bulundu.