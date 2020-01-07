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  3. Araç alım ve satımında yeni dönem! Bakan Pekcan açıkladı

Araç alım ve satımında yeni dönem! Bakan Pekcan açıkladı

Araç alım ve satımında yeni dönem! Bakan Pekcan açıkladı

Bakan Pekcan: "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Araç alım satımında Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz. Noterlerde eş zamanlı satış bedeli tahsili ve devir işlemi yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik." dedi.

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