Arabuluculuk sayesinde 1 milyon dosya çözüme kavuşturuldu

İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanan arabuluculuk sayesinde tüm hukuk uyuşmazlıklarında 1 milyon 520 bin 416 dosyanın 1 milyon 45 bin 875’i çözüme kavuşturularak yüzde 69 oranında başarı sağlandı.

ÇÖZÜMLER MEYVELERİNİ VERİYOR



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Yargı reformunda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor. Zaman ve emekten tasarruf ediliyor. Toplumsal uzlaşı kültürümüz güçleniyor. Örneğin ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan itibaren 121 bin dosyada taraflar el sıkıştı. Bu ihtilaflar, mahkemelerde ortalama 1000 günde karara bağlanırken arabuluculuk sayesinde 30 günde çözüme kavuşturuluyor. Güven veren adalet yolunda reformlarımız sürecek.”