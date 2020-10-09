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09 Ekim 2020 Cuma 23:57 | Son Güncelleme:

Arabuluculuk sayesinde 1 milyon dosya çözüme kavuşturuldu

Arabuluculuk sayesinde 1 milyon dosya çözüme kavuşturuldu

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arabuluculuk uygulamalarının iş ve ticaret mahkemelerinin yükünü azalttığı belirtildi.

İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020’den itibaren zorunlu olarak uygulanan arabuluculuk sayesinde tüm hukuk uyuşmazlıklarında 1 milyon 520 bin 416 dosyanın 1 milyon 45 bin 875’i çözüme kavuşturularak yüzde 69 oranında başarı sağlandı.

ÇÖZÜMLER MEYVELERİNİ VERİYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Yargı reformunda önem verdiğimiz alternatif çözüm yolları meyvelerini veriyor. Zaman ve emekten tasarruf ediliyor. Toplumsal uzlaşı kültürümüz güçleniyor. Örneğin ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan itibaren 121 bin dosyada taraflar el sıkıştı. Bu ihtilaflar, mahkemelerde ortalama 1000 günde karara bağlanırken arabuluculuk sayesinde 30 günde çözüme kavuşturuluyor. Güven veren adalet yolunda reformlarımız sürecek.”

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