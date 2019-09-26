Özel arabada sigara içmek yasak mı? Arabada sigara içme cezası ne kadar?

Arabada sigara içme cezası ne kadar? sorusu tütün kullanıcıları tarafındna merak ediliyor. Türkiye'nin pek çok ilinde polis ekipleri harekete geçti ve yapılan uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi. Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu. Hususi araçlarda sigara, elektronik nargile ve benzeri tütün ürünleri kullananlar denetimlere yakalanmaları halinde ceza ödeyecek. Arabada sigara içme cezası ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

ARABADA SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR?

Özel araçta içilen sigaranın cezası 153 TL'dir. Bu ceza 2019 Eylül tarihine ait olup, yeni yılda bu rakamın ne kadar olacağı henüz bilinmemektedir.





ÖZEL ARABADA SİGARA İÇMEK YASAK MI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, araç sürücülerinin trafikte sigara içmesinin önüne geçmek için ‘Dumansız Araç’ uygulaması başlattı.Birçok işde yapılan uygulamada, direksiyon başında sigara içtiği tespit edilen sürücülere ilgili kanun maddesi uyarınca para cezası kesiliyor.

Özel araçta sigara içmenin yasak olduğuyla ilgili mevzuat, 24 Mayıs 2013 tarihinde üzerinde gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte yürürlüğe girmiş ve kanunlaşmıştı. Sigara içmenin hususi araçlarda yasak olduğunu tanımlayan 4207 sayılı kanun maddesi şu şekilde;

"Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında, ”

“Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü nargile ve sigara, tütün ürünü kabul edilir.”

SİGARA İÇMENİN ZARARLARI NELERDİR?

-Sigaranın zararları anne karnında başlar. Annenin sigara kullanmasıyla bebeğin sigaraya maruz kalması bebekte zeka geriliğine neden olabilmektedir.

- Solunum sistemi hastalıklarına sebep olur. (zatürre, bronşit, astım gibi)

- KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) nedeni sigaranın zararlarıdır.

-Kanser türlerinden en çok rastlanan akciğer kanserinin nedeni sigara kullanımıdır.

- Kalp ve damar hastalıklarına neden olur.

- Damar tıkanıklığı sigaranın verdiği zararlar arasında en büyük yeri alır.

- Cilt kanseri, dudak kanseri, gırtlak kanseri gibi birçok kanser hastalığına neden olur.

- Sindirim sistemi hastalıklarına neden olabilmektedir.

- Dişte sararmalar, diş eti hastalıkları, diş çürükleri, diş kaybı ve ağız kokusuna neden olur.