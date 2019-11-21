2019 Kasım ara tatil ne zaman bitiyor? merak ediliyor. 15 Kasım Cuma günü son derslerine giren öğrenciler ilk ara tatillerine çıktılar. MEB'in yeni uygulaması ile öğrencilere mola vermeleri ve dinlenmelerini sağlayan ara tatiller her iki dönemde olacak. Birinci dönemin ilk ara tatili önümüzdeki günlerde sona erecek. MEB takvimine göre okullarda sırasıyla 15 tatil, ara tatil ve yaz tatilleri yapılacak. Şuan ilk ara tatillerinde olan öğrenciler ve aileleri okulun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Ara tatil kaç gün sürecek? 2019 Kasım ara tatil ne zaman bitiyor? sorularının yanıtını sizler için derledik.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

18 Kasım'da başlayan ara tatil 24 Kasım Pazar akşamı sona eriyor. Öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula geri dönecek.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hafta sonlarının dahil edilmesi ile birlikte ara tatil toplamda 9 gün sürüyor.

15 TATİL NE ZAMAN?

Bu sene 15 tatil 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında olacak. Öğrenciler 17 Ocak Cuma günü karneyi alacak ve 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil uygulaması ise 6 – 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 3 Nisan Cuma günü son derslerine girecek. Hafta sonu 4-5 Nisan'ın da eklenmesi ile toplamda 9 günlük ara tatil yapılacak.

MEB’TEN ARA TATİL ETKİNLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik listesine, bu akşam itibarıyla "aratatil.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

BAKAN’DAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Kasım Cuma günü başlayacak ara tatile ilişkin Twitter hesabından videolu mesajını paylaştı. İşte açıklaması:

Sevgili velilerimiz;

Ara tatillerde eğitime ara vermiyoruz. Çocuklarımızı hayattan öğrenmeye, gönderiyoruz, demiştik. Yarın akşam itibarıyla, 81 ilin ara tatil faaliyetlerini, anaokulu, ilk, orta ve lise düzeylerinde 'http://aratatil.meb.gov.tr ' internet adresinden görebilirsiniz.