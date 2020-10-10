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10 Ekim 2020 Cumartesi 00:49 | Son Güncelleme:

AP, Kaşıkçı'nın katilleri için yaptırım istedi

AP, Kaşıkçı'nın katilleri için yaptırım istedi

Avrupa Parlamentosu, Etiyopyalı sığınmacıların Suudi Arabistan'daki durumuna ilişkin kararı kabul ederken, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katilleri hakkında yaptırım uygulanmasını istedi.

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) “Etiyopyalı göçmenlerin Suudi Arabistan’ın gözaltı merkezlerindeki durumu” başlıklı kararı 413’e karşı 49 oyla kabul edildi. 233 AP milletvekili çekimser kaldı. AP kararında Suudi Arabistan’a yönelik Cemal Kaşıkçı cinayeti ve insan hakları nedeniyle eleştiriler ve yaptırım talepleri de yer aldı. AP milletvekilleri, AB Konseyi’nin “AB insan hakları yaptırım mekanizmasını” kabul etmesini, böylece gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinden sorumlu olan kişilere AB yaptırımlarını uygulamasını talep etti.

G20 TEMSİLİ DÜŞÜRÜLSÜN

Kararda, Suudi Arabistan’a ülke içindeki baskıda kullanılan gözetleme teknolojileri ve diğer ekipmanların ihracatının da durdurulması çağrısı yapıldı. Milletvekilleri, Suudi Arabistan’da kasımda yapılacak G20 Zirvesinde AB’nin kurumsal ve diplomatik temsilinin düşürülmesini istedi.

GÖÇMENLERE İŞKENCEYE KINAMA

AP kararında, Etiyopyalı göçmenlerin insanlık dışı şartlarda tutulmasının kabul edilemeyeceği vurgulanarak, göçmenlere yönelik kötü muamele ve işkence en güçlü şekilde kınandı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu göçmenlerin tıbbi bakımları yapılarak derhal serbest bırakılması istenen kararda, Yemen’den Suudi Arabistan’a giren herkesin uluslararası standartlara uygun kabul merkezlerinde bulunmasına izin verilmesi çağrısı yer aldı.

<p>Editör: <a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a> Kurgu: <a

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