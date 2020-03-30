AÖF sınavları ertelendi mi? AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? Son dakika açıklamaları

AÖF sınavları ertelendi mi? sorusunun yanıtı gündemin merakla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bugün saat 14.00'te canlı yayında Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi ara sınavlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Gelen bir son dakika haberine göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavları için belirlenen tarihlerde erteleme veya iptal kararı alınmadığı bildirildi. 2020 AÖF sınavları için ise üniversiteden son olarak 24 Mart'ta şu açıklama yapıldı:

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AÖF 2019-2020 akademik takvimine göre; Bahar dönemi vize sınavları 18-19 Nisan 2020 tarihleri arasında, final sınavları ise 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz Okulu sınavlarının ise 23 Ağustos 2020’de yapılması planlanıyor.