AÖF sınav soruları nasıldı?AÖF soruları zor muydu kolay mıydı? AÖF sınav yorumları haberimizde
AÖF sınav soruları nasıldı?AÖF soruları zor muydu kolay mıydı? gibi soruların yanıtları tüm sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. 2019 yılı AÖF güz dönemi sınavları 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılıyor. AÖF sınav yorumlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) öğrencileri dün ve bugün AÖF sınavlarına giriyorlar. AÖF sınavlarından çıkan öğrencilerin merak ettiği soruların başında AÖF sınav soruları nasıldı?AÖF soruları zor muydu kolay mıydı? oluyor. Öğrenciler AÖF sınav yorumlarını araştırıyorlar. AÖF sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
AÖF SINAV SORULARI NASILDI?
AÖF sınav soruları yine bazı kesim için çok zor bazı kesim için kolaydı. Sınav hakkında dün atılan tweetlerden bazıları şöyle;
AÖF SINAV YORUMLARI
#aöf gerçekten artık öffffff !!
Çalılmadığım yerden çıktı yine sorular ,desemde fena değildi kaldı yarınkiler
23 senenin 17 senesi sınav... #AÖF
Bir günde 6 dersten sınav mı,
Birde farklı okullarda özellikle yeni başlayan biri için sence de fazla değilmi #aöf
Bu saatte de sınav olması ne bileyim #aöf
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2019 AÖF güz dönemi final sınavı 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.
Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 FF 0,00 Kaldı
SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.