AÖF sınav soruları nasıldı?AÖF soruları zor muydu kolay mıydı? AÖF sınav yorumları haberimizde

Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) öğrencileri dün ve bugün AÖF sınavlarına giriyorlar. AÖF sınavlarından çıkan öğrencilerin merak ettiği soruların başında AÖF sınav soruları nasıldı?AÖF soruları zor muydu kolay mıydı? oluyor. Öğrenciler AÖF sınav yorumlarını araştırıyorlar. AÖF sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

AÖF SINAV SORULARI NASILDI?

AÖF sınav soruları yine bazı kesim için çok zor bazı kesim için kolaydı. Sınav hakkında dün atılan tweetlerden bazıları şöyle;

AÖF SINAV YORUMLARI

#aöf gerçekten artık öffffff !!

Çalılmadığım yerden çıktı yine sorular ,desemde fena değildi kaldı yarınkiler

23 senenin 17 senesi sınav... #AÖF

Bir günde 6 dersten sınav mı,

Birde farklı okullarda özellikle yeni başlayan biri için sence de fazla değilmi #aöf

Bu saatte de sınav olması ne bileyim #aöf

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2019 AÖF güz dönemi final sınavı 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye genelinde yapılacak sınavların ik oturumu 9.30, ikinci oturumu ise 14.00'da gerçekleştirilecek. Cumartesi iki pazar iki olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlarda adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve cevaplamaları için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.