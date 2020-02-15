AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme yoğun ilgi görüyor. Binlerce AÖF öğrencisinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme dönemi için geri sayım başladı. Kayıt yenileme işlemini yapmayanlar ikinci dönem sınavlarına katılamıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından duyurulan tarihlerde, AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte yanıtı...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri 17 Şubat - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.