Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.841
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman" AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır"

AÖF kayıt yenileme 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden kayıt yenileme işlemleri her dönem başında yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda güz dönemini bitiren AÖF öğrencileri, bahar dönemi için kayıt yenileme işlemini ne zaman yapacaklarını araştırıyor. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri...

AÖF kayıt yenileme yoğun ilgi görüyor. Binlerce AÖF öğrencisinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme dönemi için geri sayım başladı. Kayıt yenileme işlemini yapmayanlar ikinci dönem sınavlarına katılamıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri Fakülte tarafından duyurulan tarihlerde, AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte yanıtı...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri 17 Şubat - 28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. 

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

1- Derslerini seç.
2- Ücretini öde.
3- Otomasyondan kaydını kontrol et.
4- Ders kitapların eKampüs'te.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi AÖF'ün kayıt otomasyonu üzerinden yapılıyor. AÖF kayıt yenileme ücretinin bankaya yatırılması ile işlem yapılabiliyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencileri Bahar Döneminde ders seçim (ekle-sil) işlemini sistemden yapabilirler.

Kayıt yenileme işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler ödeyecekleri kayıt yenileme tutarını, aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden öğrenerek onaylayacaklar ve ödeme bilgilerinin oluşmasını sağlayacaklardır. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ödeme bilgisi oluşmaz.


Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'dan kötü haber
Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar ayrıldı mı?
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Şahan Gökbakar'dan eşine 800 bin TL'lik hediye
Can Yaman'a bir şok daha!
<p>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi´ndeki bir

314 Tüp Kobra Yılanı Zehri Ele Geçirildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Tatilciler haftasonu oraya akın etti! 3 kilometrelik kuyruk oluştu

Türk askerini Türk bayraklarıyla karşıladı! AP fotoğrafı dünyaya böyle geçti