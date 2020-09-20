20 Eylül 2020 Pazar 23:47 | Son Güncelleme:
Anzak askeri özenle saklıyordu! 100 yıllık Türk Bayrağı geri döndü
Avustralyalı bir Anzak askerinin 1. Dünya Savaşı'nın ardından evine götürüp yatağının başucundaki tahta sandıkta üniformasıyla birlikte özenle sakladığı 100 yıllık Türk bayrağı Türkiye'ye getirildi.
17 yaşındayken önce Mısır sonra Çanakkale’ye savaşmaya giden Anzak askerinin kimseye bahsetmediği bayrağı dedesinin ölümünden sonra torunu buldu. Torun, bayrağı 2007 yılında Melbourne kentine alışveriş için gelen fotoğrafçı Ercan Bekat’a verdi. Bekat, bayrağı Türkiye’ye getirerek sergi açtığı KUAKMER’e teslim etti.