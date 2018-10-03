Antik kent Misis'te sonbahar dönemi kazıları başladı

Yüreğir Belediyesinin açıklamasına göre, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere her yıl 2 ayrı dönemde, 2012'den beri devam edilen kazı çalışmaları için güz döneminin gelmesiyle tekrar harekete geçildi.

Bölge tarihine ışık tutacak önemli eserler ve yapıların gün yüzüne çıkarılmasının hedeflendiği çalışmaları, İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi'nden Prof. Dr. Anna Lucia D'Agata, Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri'nin yanı sıra restoratör, arkeolog, sanat tarihçisi, filolog, heykeltıraş, ressam, topoğraf, fotoğraf sanatçısı ve üniversite öğrencileri yürütüyor.

Kazılardan çıkarılan bütün parçalar çok yönlü araştırılarak yetkililere teslim ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bölgede bulunan tüm tarihi materyallerin özgün yapısına kavuşturulacağını belirterek, "Burada ayrıca, Roma dönemine ait 2 su değirmeni, kervansaray restorasyonu çalışmaları da devam ediyor. Kazılarda elde edilen bulgulara göre Misis 7 bin yıllık geçmişi olan bir yer. Arkeolojik kazılar devam ettikçe tarihe ışık tutacak çok önemli eserlerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.

Çelikcan, bölgenin turizm destinasyonu olmasını hedeflediklerini de bildirerek, şunları kaydetti:

"Devam eden kazıların yanı sıra kervansaray restorasyonu çalışmalarının tamamlanmasıyla bölge önemli bir turizm merkezine kavuşmuş olacak. İşlevsel değerini geçen zaman içerisinde yitiren ve bu nedenle yok olmaya yüz tutan su değirmenlerini, otantik yapısıyla toplum hayatına tekrar kazandıracağız."

(AA)