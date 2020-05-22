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  3. Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüs karantina uygulama bölgesi genişletildi
22 Mayıs 2020 Cuma 08:54 | Son Güncelleme:

Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüs karantina uygulama bölgesi genişletildi

Antalya'nın Serik ilçesinde koronavirüs karantina uygulama bölgesi genişletildi

Antalya Serik'te, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede hayata geçirilen karantina uygulamasının alanı genişletildi. Polis ve zabıta ekipleri, 22 Mayıs saat 00.00 itibarıyla ilgili bölgedeki sokaklara giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kapattı.

Serik ilçesinde 12 vaka sayısının görüldüğü mahallede koronavirüs (Kovid-19) tebbirleri kapsamında gece karantina uygulamasının alanı genişletildi. 

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi tedbirleri kapsamında bir mahallede hayata geçirilen karantina uygulamasının alanı genişletildi. İlçede Kovid-19 testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez Mahallesi'nde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulamasının alanı 15 sokağa çıkarıldı. Polis ve zabıta ekipleri, saat 00.00 itibarıyla söz konusu sokaklara giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı. Daha önce test sonucu pozitif çıkan kişiler ile onlarla yakın temasta bulunanların ikamet ettiği aynı mahalledeki 2098 Sokak'taki 3 evin bu gece itibarıyla karantinaya alınması kararlaştırılmıştı. Öte yandan, test sonucu pozitif çıkanların Serik Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Test sonucu henüz netleşmeyen 7 kişi ise gözetim altında tutuluyor.


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