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Antalya'daki Ruslar ülkelerine gidemedi

Antalya'daki Ruslar ülkelerine gidemedi

Antalya'ya tatile gelen Rus turistler, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması nedeniyle ülkelerine dönemedi.

Antalya’da mahsur kalan turistler, dün saat 10.00 sıralarında Rus Konsolosluğu binası önüne giderek, protesto gösterisi yapmak istedi. Polisin yoğun güvenlik önlemi nedeniyle protestolarını gerçekleştiremeyen yaklaşık 10 kişilik gruptan seçilen 2 sözcü, konsolosluğa girerek, yetkililer ile görüştü.

400 KİŞİ MAHSUR

Görüşmenin ardından açıklama yapan turistlerden Marina Propenko, Antalya’da yaklaşık 400 kişi olduklarını, ülkelerine dönmek için beklediklerini anlatarak, “Konsolosluk bize yardım etmiyor. Pansiyon gibi bir yerde kalıyoruz. Paramız da bitti “ dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.


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