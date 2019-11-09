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Antalya'daki gizemli ölümlerle ilgili Valilik'ten açıklama

Antalya'daki gizemli ölümlerle ilgili Valilik'ten açıklama

Antalya'da ikisi çocuk 4 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin Antalya Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Olayın intihar olduğu bildirilen açıklamada olaya ilk müdahale eden (5) polis memuru ve çilingirin, tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu gece saat 02.55 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde ikamet eden yakınlarından haber alamayan bir şahsın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, ilgili ekiplerin olay yerine intikal edilerek Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereği çilingir vasıtasıyla söz konusu ikamete girdiği bilgisi paylaşılan açıklamada , ikametin salon kısmında baba Selim Şimşek, (36), kız çocuğu Ceren Şimşek, (9), erkek çocuğu Ali Çınar Şimşek'in (5) , evin banyo kısmında ise anne Sultan Şimşek'in olü olarak bulunduğu biildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Olay yerine intikal eden ekiplerimizce yapılan ilk incelemede, olayın intihar olabileceği değerlendirilmiş, ikametten menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu olduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlere haber verilmiş, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, AFAD Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ikamete birlikte girilerek, ölen şahısların cesetleri otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırılmış, Olay yeri muhafaza altına alınarak ikamet detaylı incelenmek üzere mühürlenmiştir.

Ayrıca olaya ilk müdahale eden (5) Polis Memuru ve çilingir, tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir.Uzman ekiplerce gerekli incelemeler devam etmektedir"

(DHA-İHA)


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