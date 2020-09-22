Antalya'da yunus timlerinin kaza anı kamerada: Polis memuru şehit oldu

Antalya'da Mevlana Kavşağı üst geçidinde yaşanan olayda, virajı alamayarak kontrolden çıkan yunus timini taşıyan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 28 yaşındaki polis memuru Onur Küçük ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İHA'da yer alan habere göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Onur Küçük burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşi de polis olan Onur Küçük'ün cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderilecek.

KAZA ANI KAMERADA

Polis memurunun şehit olduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yansıyan bölümde yunus polisinin solundaki yön levhasına temas etmesi ve arkadaki polisin yere düşmesi görülüyor.