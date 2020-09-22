  • $7,642
  • 8,9771
  • 467.896
  • 1094.43
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Antalya'da yunus timlerinin kaza anı kamerada: Polis memuru şehit oldu
22 Eylül 2020 Salı 12:09 | Son Güncelleme:

Antalya'da yunus timlerinin kaza anı kamerada: Polis memuru şehit oldu

İHA

Antalya'da üst geçitte virajı alamayarak bariyere çarpan yunus timindeki polis memuru Onur Küçük, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Antalya'da Mevlana Kavşağı üst geçidinde yaşanan olayda, virajı alamayarak kontrolden çıkan yunus timini taşıyan motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada 28 yaşındaki polis memuru Onur Küçük ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İHA'da yer alan habere göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Onur Küçük burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşi de polis olan Onur Küçük'ün cenazesi İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderilecek.

KAZA ANI KAMERADA

Polis memurunun şehit olduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yansıyan bölümde yunus polisinin solundaki yön levhasına temas etmesi ve arkadaki polisin yere düşmesi görülüyor.

<p>Adana'nın Seyhan ilçesinde, Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz alkollü araç kullanırken

Polisleri tehdit ederek küfürler savurdu: Alkollü hakim ortalığı birbirine kattı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

22 Eylül 2020 canlı altın fiyatları ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.