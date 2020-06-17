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  3. Antalya'da meslektaşını öldüren esnaf tutuklandı
17 Haziran 2020 Çarşamba 17:36 | Son Güncelleme:

Antalya'da meslektaşını öldüren esnaf tutuklandı

Antalya'da meslektaşını öldüren esnaf tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, husumetlisi Ali Çelik'in (45) çıkan kavgada ölümüne neden olmakla suçlanan esnaf Ziyaddin Tüyyaldız (42) tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Esnaf Ziyaddin Tüyyaldız, yolda husumetlisi olduğu öğrenilen meslektaşı Ali Çelik ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirini yumruklamaya başladı. Çelik, aldığı sert darbelerle yere yığılırken, Tüyyaldız olay yerinden kaçtı. Çelik'in durumunu fark eden çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Çelik, kurtarılamadı. İlk incelemede başına aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Ziyaddin Tüyyaldız'ı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Tüyyaldız, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ziyaddin Tüyyaldız çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)

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