Antalya'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Antalya'da korkutan deprem! 16 Kasım Cumartesi akşamı Antalya'da gerçekleşen deprem vatandaşları korkuttu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Antalya'nın Elmalı ilçesinde saat 21.14'te meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin 53.54 km olduğu bilgisine yer verildi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD İL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğünde depremle ilgili bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu. Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur yaptığı açıklamada, depremin derinliğinden dolayı etkisinin fazla olamayacağını belirterek kendilerine herhangi bir olumsuzluk iletilmediğini belirtti.

SON YAŞAMAM DEPREMLER (KANDİLLİ RASATHANESİ)

DEPREM NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma ya da kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir.