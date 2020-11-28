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  • Antalya'da kazı çalışmalarında ilginç keşif: Buz fabrikası kalıntıları ortaya çıktı
28 Kasım 2020 Cumartesi 14:07 | Son Güncelleme:

Antalya'da kazı çalışmalarında ilginç keşif: Buz fabrikası kalıntıları ortaya çıktı

Antalya'da kazı çalışmalarında ilginç keşif: Buz fabrikası kalıntıları ortaya çıktı
AA

Antalya'da arkeolojik kazı çalışmalarında 93 yıl öncesine ait buz fabrikası kalıntılarına rastlandı.

Antalya'da kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen kazı çalışmalarında 1927'de inşa edilen buz fabrikası kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni, kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlatılan kazı çalışması devam ediyor.

Müze Müdürlüğü denetiminde kule çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmalarında, 93 yıllık buz fabrikası kalıntıları bulundu.

Uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazılarda, kent belleğinde önemli yeri olan buz fabrikası açığa çıkarıldı.

Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde 1927'de inşa edilen fabrikanın, makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Yetkililer, yapının ortaya çıktığı alanda kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kazılarda ayrıca, kulenin kuzey ve güney kısımlarında farklı yapılara ait temel kalıntıları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

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