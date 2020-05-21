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  3. Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı
21 Mayıs 2020 Perşembe 21:52 | Son Güncelleme:

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, aranan N.K, F.İ, B.A. ile İ.C'yi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

N.K. hakkında "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçundan 7 yıl 6 ay, F.İ. hakkında "Yol kesmek marifetiyle birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 5 yıl, B.A. hakkında "Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay, İ.C. hakkında "Hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 12 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

(AA)


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