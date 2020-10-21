Antalya'da doğal sit alanına yapılan kaçak villayla ilgili bakanlık soruşturma başlattı

Demre'deki Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz vatandaşının yaptırdığı villa tepkilere yol açmıştı. Yaklaşık 10 yıl önce satın alınan kaçak yapının yıkılıp, İmar Barışı'ndan faydalanarak, yerine villa yapılması üzerine çok sayıda vatandaş CİMER, kaymakamlık ve belediyeye şikayet yağdırmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Demre'ye bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda kaçak olduğu öne sürülen bir villa inşaatı şikayet konusu oldu. Üçağız Mahallesi'nden bazı vatandaşlar, yarımadada bulunan ve 'Ziyat Koyu' olarak da adlandırılan denize sıfır mevkide, Türk ortağı da bulunan bir İngiliz'in, Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Tur. ve Tic. Ltd. Şti. adlı şirketine ait olduğu belirtilen villa inşaatıyla ilgili CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne şikayetçi oldu.

BAKANLIK BİLGİ NOTU İSTEDİ

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, şikayetler sonrasında gerekli incelemelerin yapıldığını, konuyla ilgili bakanlığın bilgi notu istediğini söyledi. Tevfik Altınay, Yapı Kayıt Belgesi alınan villanın başvurusuna ilişkin yapılan incelemelerde, İmar Barışı açısından kanuna uygun olduğu, ancak bulunduğu alanın Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı olması nedeniyle konuyla ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na gönderildiğini kaydetti.

"KALDIRIN DERLERSE KALDIRACAĞIZ"

Altınay, komisyonun yaptığı incelemeler neticesinde, villanın bulunduğu alanın ÖÇK Bölgesi ve 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda olduğuna dikkat çekilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istendiğini söyledi. Altınay, bakanlıktan istenen görüşle ilgili şunları söyledi:

"Kaldırın derse, kaldıracağız. Yapı Kayıt Belgesi geçerli olsa bile doğal Sit ve ÖÇK bölgesinde. Bu arada belediye zaten mühürleme işlemini gerçekleştirmiş ve bu süreçte inşaat sahibinin herhangi bir faaliyet yapmaması gerekiyor. Belediyenin burada işlemi yürüttürmesi lazım, özel yasa var, koruma alanı."