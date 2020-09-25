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25 Eylül 2020 Cuma 14:10 | Son Güncelleme:

Antalya'da denizde hortum: Yaklaşık yarım saat sürdü

DHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde çıkan hortum paniğe neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Gazipaşa Koru Mahallesi'nde bulunan sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında çıkan dev hortum paniğe neden oldu.

DHA'da yer alan habere göre, saat 12.00 sıralarında çıkan hortum yaklaşık yarım saat sürerken, sahil kıyısına ulaşamadan etkisini kaybetti.

DENİZDEKİ DEV HORTUM KAMERADA

Gazipaşa'da sahilden görülebilen dev hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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