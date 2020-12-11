11 Aralık 2020 Cuma 11:48 | Son Güncelleme:
Antalya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde yağmurun ardından şiddetli dolu yağışı başladı. Ceviz büyüklüğündeki dolu sonrası sokaklar beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika etkisini gösteren dolu sonrası otomobil sahipleri araçlarının yanına giderek, hasar olup olmadığını kontrol etti.
Antalya’nın Alanya ilçesinde sabaha karşı yağmurun ardından şiddetli dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika süren ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve sokaklar beyaza büründü.
İHA'da yer alan habere göre, İncekum Mahallesi’nde sabaha karşı 05.30 sıralarında başlayan yağmur, yerini şiddetli doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve sokaklar beyaza büründü.
Dolu, yaklaşık 10 dakika etkisini gösterdi. Sese uyanan vatandaşlar ise evlerinin penceresine çıkarak yağan doluyu izledi.
Otomobil sahipleri ise dolu bittikten sonra araçlarının yanına giderek, hasar olup olmadığını kontrol etti.