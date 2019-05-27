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27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:39 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:39

Antalya'da BATEM'e ait bir binanın çatısında yangın çıktı

Antalya'da BATEM'e ait bir binanın çatısında yangın çıktı

Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü'ne ait binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Serik ilçesi Aşağıkocayatak Mahallesi'nde bulunan BATEM'e ait binanın çatısındaki izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevler nedeniyle binadakiler tahliye edildi.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. 

Binanın çatısında hasar oluştu.

(AA)

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