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21 Eylül 2020 Pazartesi 21:43 | Son Güncelleme:

Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
DHA

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde saat 19:56'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 19.56’da merkez üssü Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Zeminden 89 kilometre derinlikte kaydedilen deprem can ve mal kaybına yol açmadı.

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