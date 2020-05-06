Antalya ve Bodrum'a yazlıkçı akını başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat yasağının kalktığı 7 ilden Antalya’ya girişler önceki gece yarısından itibaren başladı. Kent girişlerinde yasağın devam ettiği 24 ilden gelenler için kontroller sürüyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden Seyahat İzin Belgesi olmadan gelenlere idari ceza uygulanacağını açıkladı.

Yasağın kalkmasının ardından Antalya’nın giriş noktalarından olan Döşemealtı’ndaki kontrol noktasında şehirlerarası yük taşıyan TIR’lar ise yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamanın kalkmadığı 24 ilden gelenler için kontrolün devam ettiği noktada görev yapan ekipler gelen araçları durdurdu. Kente giren araçlarda bulunan herkesin ise ateşleri ölçülüyor.

BODRUM GİRİŞİNDE SAĞLIK KONTROLÜ



Seyahat kısıtlamasının Muğla’da kaldırılmasıyla birlikte Bodrum’un girişinde yapılan trafik uygulaması en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik güçleri ilçeye giren araçları tek tek kontrol etti.