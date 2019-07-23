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  3. Antalya Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!

Antalya Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!

Antalya Kemer'de tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!

Antalya'nın Kemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Kumluca- Kemer yolunun Tekirova Mahallesi'ne bağlı Köpeksoğutan mevkisinde meydana geldi. Turistlerin taşındığı tur otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesinin ardından şarampole devrildi. Kazada çok sayıda turist yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

(DHA)

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