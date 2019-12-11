Antalya hava durumu son dakika saatlik ve günlük: 11 Aralık Antalya hava durumu nasıl?

Antalya son dakika hava durumu açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bugün Antalya’da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Antalya Merkezi ve batı kıyılarında aşırı yapış beklenildiği duyuruldu ve vatandaşların beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Haberimiz içerisinden Antalya hava durumu uyarıları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ANTALYA’DA HAVA NASIL OLACAK?

11 Aralık'ta Antalya'da havanın 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı olması bekleniyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Antalya Valiliği 10 Aralık’ta hava durumu uyarısı yaptı. İşte o açıklama:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya’da bugün (10.12.2019 Salı) başlayan sağanak yağışların yarın (11.12.2019 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yağış anında fırtına, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır..

HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya Merkezi ve batı kıyılarında aşırı (101 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.