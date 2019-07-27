Bu akşam ATV'nin yayın akışında yer alan Ant Man filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Televizyon takipçileri Ant Man konusu nedir? Ant Man filminin oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. 17 Temmuz 2015 tarihinde vizyona girmiş olan Ant Man filmi on ikinci Marvel Sinematik Evreni filmi olup 2. Evre'nin kapanış filmidir. Ant Man hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık...

ANT MAN KONUSU NEDİR?

Biyokimyacı Dr. Hank Pym yaptığı son deneylerde, maddelerin boyutlarını değiştirmeyi keşfeder. Bu keşfi ilk önce üzerinde test eder ve yarattığı araçlarla birlikte böceklerle iletişime geçmeyi başarır. Yarattığı özel kıyafeti giyerek kötü güçlere karşı mücadele etmesi için Scott Lang’i seçer, bu kıyafetin olağanüstü güçlerini kullanarak dünyayı kurtarmaya girişirler.

ANT MAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Paul Rudd: AntMan

Evangeline Lilly: Hope Van Dyne

Corey Stoll: Yelloxjacket

Michael Douglas: Dr Hank Pym

Michael Pena: Luis

Bobby Cannavale: Paxton