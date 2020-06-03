Anormalleştik!

Pandemi sürecinde Türkiye 1 Haziran itibarıyla normalleşme hayatına tedbirlerle başladı. Ancak İstanbul başta olmak üzere birçok yerde sosyal mesafe hiçe sayıldı. Toplu ulaşım araçlarında yüzde 50’lik sınırlamanın kaldırılmasının ardından otobüs ve minibüslerde yoğunluklar yaşandı. İş saati olması nedeniyle yoğunluk yaşanan duraklara yanaşan minibüs ve otobüs şoförlerinin ayakta yolcu alırken, otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

DENİZ YOLU SAKİN

Kadıköy-Eminönü seferini yapan vapurdaki oturma yerlerine bir dolu bir boş oturulacak şekilde uyarılar konulduğu ve vatandaşların uyarılara dikkat etti. Fakat vapurdan iniş sırasında vatandaşlar, birbirine yakın durarak sosyal mesafe kuralına uymadı. T1 Kabataş-Bağcılar hattındaki seferde yolcu yoğunluğu olmadı. Tramvay içine tedbir amaçlı dezenfektan konulması dikkat çekti. Vatandaşlar tramvay içindeki sosyal mesafe uyarılını dikkate alarak iki kişilik oturma yerlerinde tekli bir şekilde oturdu.



METROBÜS TIKLIM TIKLIM



Metrobüs durakları ve içerisinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Metrobüslerin sefer sayılarının az olması nedeniyle duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kuralına uymayan yolcuların metrobüs içinde oluşturduğu yoğunluk korkuttu.

İSTANBUL TRAFİĞİ 2.5 AY ÖNCESİNE DÖNDÜ



İstanbul’da kontrollü normal hayata dönüşün ikinci gününde 2,5 ay öncesine dönüldü. Köprü yolları, ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Anadolu ve Avrupa yakasında araç trafiğinin yanında yayaların yoğunluğu da dikkat çekti. Akşam saatlerinde trafik yüzde 70’lileri aştı.

NOSTALJİK TRAMVAYDAN 2 AY SONRA İLK SEFER



Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 5 Nisan’da seferlerine ara verilen İstiklal Caddesi’nin simgesi nostaljik tramvay dün ilk seferini yaptı. Tramvaya ait zil seslerinin İstiklal Caddesi’nde yankılandığını duyan vatandaşlar ise telefonlarını sarılarak o anları kaydetti.

HALK OTOBÜSÜNDE FAZLA YOLCU KAVGASI



Bakırköy-Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi arasında sefer yapan halk otobüsünde kalabalık tartışması yaşandı. Otobüslerde yolcu sayısı sınırlamasının kalktığı açıklanmasına rağmen bir vatandaş araçta fazla yolcu oluşuna tepki gösterdi.

MİNİBÜS ŞOFÖRLERİNİ CEZA DA YILDIRMIYOR



İstanbul Trafik ekipleri, dün de minibüs ve otobüslerde denetimlerini sürdürdü. Kartal Soğanlık’ta tüm minibüsler tek tek durdurularak ayakta yolcu olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde ayakta 10 yolcusu bulunan bir minibüse 3 bin 180 lira para cezası verildi.

KOVALAR DOLDU VİRÜS UNUTULDU



Köprü ve sahillerde olta balıkçılığının serbest kalmasının ardından İstanbul’da oltacılar Galata Köprüsü ve boğaza akın etti. Oltacıların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı bazılarının maske dahi takmadığı görüldü.