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  3. Annesini yere fırlatıp üzerinde zıplamış

Annesini yere fırlatıp üzerinde zıplamış

Annesini yere fırlatıp üzerinde zıplamış

İzmir’de 25 Temmuz’da birlikte yaşadığı görme engelli annesi Münteha Görgün Baştosun’u döverek öldürmekle suçlanan Bekir Baştosun (50) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN ŞEN 

İddianamede, olay günü alkollü olan sanığın, annesini kucağına alıp yere fırlatığı, üzerinde zıpladığı, tekmeler savurduğu, bunun sonucunda maktulün kafa ve göğüs kemiklerinde kırık oluştuğu belirtildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada suçlamayı reddeden sanık, annesinin düştüğünü iddia etti. Maktulün diğer çocuklarından 2’si şikayetçi olurken, biri olmadı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 


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