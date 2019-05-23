Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1343
  • 6,8567
  • 251.267
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Annesini kabloyla boğup, intihara kalkıştı

Annesini kabloyla boğup, intihara kalkıştı

Annesini kabloyla boğup, intihara kalkıştı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işsiz Rıza Tosun (47), evde annesi Sevdiye Tosun'u (79) kablo ile boğarak öldürdükten sonra çok sayıda ilaç içip, bileklerini ve boynunu keserek intihara kalkıştı. Yaralanan Tosun, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Gümüşpala Mahallesi 7076/1 Sokak'ta meydana gledi. 2 katlı bir evin üst katında yaşayan Sevdiye Tosun ve oğlu Rıza Tosun'dan haber alamayan yakınları, şüphelenip, dün akşam saatlerinde eve gitti. Kapıyı defalarca çalan yakınları, açan olmayınca polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Sevdiye Tosun ve oğlu Rıza'yı kanlar içinde buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Sevdiye Tosun'un öldüğü belirlendi. Rıza Tosun ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sevdiye Tosun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tedavisi süren Rıza Tosun'un polise verdiği ilk ifadede, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olduğunu, annesi Sevdiye Tosun'u kabloyla boğarak öldürdüğünü, ardından da intihara kalkıştığını söylediği belirtildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Moderatör Ece Erken ve Bircan Bali yaptığı gafla alay konusu oldu. Eurovision´da sahne alan dünyaca

Ece Erken ve Bircan Bali´nin Madonna Gafı: Alay Konusu Oldular

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Muhteşem manzaraları çizimleriyle sanat eserine dönüştürüyor

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400 alımını iptal edin