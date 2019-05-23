Annesini kabloyla boğup, intihara kalkıştı

Olay, Gümüşpala Mahallesi 7076/1 Sokak'ta meydana gledi. 2 katlı bir evin üst katında yaşayan Sevdiye Tosun ve oğlu Rıza Tosun'dan haber alamayan yakınları, şüphelenip, dün akşam saatlerinde eve gitti. Kapıyı defalarca çalan yakınları, açan olmayınca polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Sevdiye Tosun ve oğlu Rıza'yı kanlar içinde buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Sevdiye Tosun'un öldüğü belirlendi. Rıza Tosun ise ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sevdiye Tosun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tedavisi süren Rıza Tosun'un polise verdiği ilk ifadede, 5 ay önce işten çıktığı için psikolojisinin bozuk olduğunu, annesi Sevdiye Tosun'u kabloyla boğarak öldürdüğünü, ardından da intihara kalkıştığını söylediği belirtildi.

(DHA)