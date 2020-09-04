Annelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor! 'Ya çocuklarımız gelir ya burada ölürüz'

Diyarbakır’da yaşayan Hacire Akar, oğlu Mehmet’in (22), terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrenince 22 Ağustos 2019’da HDP binasına gelip, oğluna kavuştu. Akar’ın yaktığı meşalenin ardından güç alan 144 aile, HDP’nin kapısına gelip, eyleme başladı.

‘HASRETİYLE YANIYORUM’



Oğlu Mustafa için eylem yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, “Evlat hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Bir yıl içerisinde defalarca tehdit ve saldırılara uğradık. Ölümüne kadar baş koyduğumuz bu yolda, ölümüne devam edeceğiz” dedi. Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015’te Tunceli’de teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için nöbette olan Songül Altıntaş “Onu almadan gitmiyorum” dedi. Oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise, “Ya çocuklarımız gelecek ya da burada öleceğiz” dedi.

YIL DÖNÜMÜNDE BİR AİLE DAHA KATILDI



Evlat nöbetinin yıl dönümünde Muş’un Bulanık İlçesi’nde 2013’te 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemine katılan Ribabşa Baykara ile aile sayısı 144’e ulaştı. Oğlundan hiçbir haber alamadığını belirten Baykara, evladının sağ mı yoksa ölümü olduğunu bilmediğini söyledi. Oğlunun örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi. Baykara, “Ben oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Kimsesiz ve çaresizim. Gözüm yollarda, tek umudum oğluma kavuşmak” diye konuştu.

HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Akkuş Ailesi’nin, 2015’te 19 yaşındayken Sultangazi’de kaçırılarak dağa götürülen çocukları Erkan, güvenlik güçlerine teslim oldu. İstanbul’da oturan Fahrettin- Meryem Akkuş çifti, çocuklarıyla buluşmak için Diyarbakır’a geldi. Bedensel engelli olan Fahrettin Akkuş, oğlu Erkan’ı 4 gün önce rüyasında gördüğünü anlatarak, “4 gün önce rüyama girdi ve ‘Baba ben yoldayım, geliyorum’ dedi. Rüyam çıktı, çok mutluyum. Sanki yeniden doğdum. Allah Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve emniyetimize zeval vermesin” diye konuştu. Erkan Akkuş’un ailesine kavuşmasının ardından HDP il binası önünde oturma eylemi yapıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 16 olacak. 144 aile çocuklarının örgütten kaçıp gelmesini bekliyor.

DİYARBAKIR ANNELERİNE SELAM OLSUN!



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birinci yılını dolduran Diyarbakır Anneleri ile ilgili paylaşımda bulundu. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “365 gündür... Tam bir yıldır teröre meydan okuyan cesur annelere... Diyarbakır Annelerine selam olsun!”