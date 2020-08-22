Annelerin direnişi 1 yılda PKK'yı eritti

Diyarbakır’da yaşayan Hacire Akar, oğlu Mehmet’in (22), terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrenince 22 Ağustos 2019’da elindeki çekiçle HDP binasına gelerek, kendisine kapatılan kapıyı kırıp, ‘Oğlumu istiyorum’ diyerek attığı çığlığın üzerinden 1 yıl geçti. Akar, verdiği mücadelenin ardından oğlu Mehmet’e 1 gün sonra kavuştu. Hacire annenin bu eylemi çocukları PKK tarafından kaçırılan tüm annelere umut oldu. Akar’dan güç alan aileler, 3 Eylül’de HDP’nin kapısına gelerek, ‘evladımı istiyorum’ dedi, bugün 143 aile oldu.

EN ETKİLİ SİVİL EYLEM



Akar’ın başlattığı bu eylem, terör örgütü PKK’ya karşı yapılan en etkili sivil eylem olarak tarihe geçti. Yaptığı katliam ve baskılardan dolayı tepkilerini dile getirmeye korkan aileler ilk kez böylesi bir direniş sergiledi. Eylem, teröristler arasında moral bozukluğu yarattı, çözülmeyi hızlandırdı. Teslim olan teröristlerin ifadelerine şu cümle yansıdı: ‘Annesini nöbette gören kaçmak istiyor.’

15 AİLE EVLADINA KAVUŞTU



Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılan 15 aile evladına kavuştu. Evlat nöbetini sürdüren aileler çocuklarına ‘teslim ol’, PKK ve HDP’ye ‘kararlıyız, evladımızı almadan gitmeyiz’ mesajı gönderdi. Lise öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için Van’dan gelerek oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç “Hacire anne başlattı. Ben de ondan cesaret alarak Van’dan geldim. Allah’ın izniyle, devletimizin gücüyle yavrumu PKK’dan alacağım” dedi.

Geçen yıl bugün Hacire anne, HDP il binasına gelerek ‘oğlumu almadan gitmem’ dedi. O tarihi gün çocuğu kaçırılan tüm annelere umut oldu.